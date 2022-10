Die Novelle des Autors Gerhard H. Holländer, der unter dem Kürzel G.H.H. veröffentlicht, zielt in die Räume hinter solchen Begriffen: Was veränderte sich in diesen Jahren, wie sah der Alltag aus, welche Möglichkeiten ergaben sich für den Einzelnen in einer Ordnung, die wesentlich getaktet war von wirtschaftlichen Zwängen und gesellschaftlicher Etikette. Der junge Mann, von dem G.H.H. in "1888" erzählt, ist ein solcher, in die Zwänge der Zeit hineingeborener junger Mann, aufgewachsen in Seehausen, einem Ort nördlich von Leipzig.