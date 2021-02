Zwar gab es auch in der DDR Plastebeutel, doch das Gros der zwischen Kap Arkona und Fichtelberg verwendeten Behältnisse war aus Papier. Joseph Beuys und Klaus Staeck deckten sich Ende der Siebziger kiloweise mit den volkseigenen Tüten ein – und adelten sie zu Kunstwerken. Als Verleger und Buchhistoriker glaubt Mark Lehmstedt an die Zukunft des gedruckten Buchs. Sollte die Zukunft des Lesens allerdings in der digitalen Welt liegen, wie es uns Amazon und Co. schon lange predigen – dann könnten die Buchtüten der Sammlung Lehmstedt bald die letzten Vertreter ihrer Art sein.