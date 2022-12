Der Autor und Journalist Eberhard Schröter ist in der DDR aufgewachsen. Im Buch "Walzerfahrt zum Mond" lässt er den Alltag seiner Kindheit in Leipzig wieder aufleben und fügt ein Kaleidoskop von Alltagsgeschichten zu einem detailsatten Bild der 60er-Jahre zusammen. In seinen literarischen Miniaturen lässt er den Milchmann wieder herumfahren, kauft Produkte unterm Ladentisch oder hört Musik aus dem Kofferradio – alles erzählt aus der Perspektive eines Kindes. So funktioniert Eberhard Schröters Buch am Ende wie eine Zaubermaschine, in der die Kunst der Erinnerung in eins fällt mit der Kunst der Literatur.