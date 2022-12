Der Text beschreibt die Unternehmung, ist manchmal angereichert mit historischen Details oder Hintergrundinformationen. Zusätzlich gibt es jeweils einen kleinen Tipp in einer Sprechblase, der die eigentliche Empfehlung erweitert – das mag ein Eiscafé, ein Spielplatz oder ein anderes Ausflugziel in der Nähe sein. Die Reiseführer bieten Abenteuer für die ganze Familie, egal zu welcher Jahreszeit. Es sind immer 111 hilfreiche, überraschende oder auch ungewöhnliche Ausflugsideen in jedem Buch – egal ob für Leipzig oder Dresden. Einziger Kritikpunkt: von der Ansprechhaltung her ist nicht ganz klar, an wen sich diese Reiseführer in erster Linie richten, ob nun an Kinder oder doch an ihre Eltern.