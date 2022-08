Alternative Buchmesse Sommer, Sonne und neue Bücher: der "Büchergarten" in Leipzig-Connewitz

Neue Orte braucht die Literatur - oder zumindest Orte, an denen sie auch gefeiert werden darf. Die alternative Buchmesse "Büchergarten" will das möglich machen. Bereits zum zweiten Mal präsentieren am 14. August 2022 Literaturmagazine, kleinere Verlage und Buchhandlungen ihre Programme in einer sommerlich-entspannten Atmosphäre. In diesem Jahr fiel die Ortswahl für den "Büchergarten" auf den Außenbereich des Leipziger Clubs "Conne Island".