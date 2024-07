Das muntere Mädchen ist in Henrys Haus gezogen und heftet sich - ohne große Umstände und mit viel Selbstbewusstsein - an seine Fersen und beteiligt sich schnell an seinen Streifzügen durch den Leipziger Süden. Gemeinsam finden Henry und Pippa eine weggelaufene Katze mit Knickohr, sie entdecken einen Satz-Schatz und finden heraus, warum der Nachbar so grimmig ist.