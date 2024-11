In diesem ungewöhnlichen Kinderbuch wandern die Leserinnen und Leser durch eine ausdrucksstarke Bilderlandschaft, die die schwedische Malerin Sara Lundberg in "Der Vogel in mir fliegt, wohin er will" geschaffen hat. In Anlehnung an die Bilder der Expressionistin Berta Hansson entwirft und beschreibt die Autorin die Welt der jungen Berta zu Beginn des 20. Jahrhunderts im ländlichen Schweden.