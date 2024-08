Über die "Ostfrauen" ist in den letzten 35 Jahren bereits viel geschrieben und gesprochen worden. Oft wurden sie als besonders selbstbewusst und furchtlos beschrieben. Eine Schublade, in der sich auch die Schriftstellerinnen Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann wiederfinden und das Beste daraus machen. Sie treffen sich am Küchentisch und sprechen darüber, was es bedeutet, in einen untergegangenen Staat geboren zu sein und wie diese Herkunft sie bis heute prägt. Trinkend, lachend und redend begeben sich die Frauen gemeinsam auf Spurensuche in ihrer Vergangenheit, suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in ihren Biografien und eröffnen so einen sehr persönlichen Blick auf die letzten Jahrzehnte.