Die Hamburger Schriftstellerin ist seit über zwanzig Jahren im Krimigeschäft und hat sich über die Jahrzehnte eine treue Fangemeinde und den Platz auf der Bestsellerliste erschrieben. In ihrem zwanzigsten Fall für Kommissarin Pia Korittki der Lübecker Mordkommission geht es erst recht idyllisch los: Zwei Kinder spielen an einem Teich, an dem sie allerdings ein wertvolles Wikinger-Schmuckstück finden. Wie kommt dieses Artefakt dorthin – und was hat es mit der verschwundenen Archäologin zu tun, in deren Besitz das Schmuckstück zuletzt war?