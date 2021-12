Dresden ist die Heimatstadt von Schriftstellern wie Ingo Schulze, Frank Goldammer und Peter Richter. Auch für Helga Schütz wurde die Stadt an der Elbe ab 1944 zur neuen Heimat. Ihre aktuellen Bücher geben verschiedene Blickwinkel auf die Stadt: Während der Dresdner Schriftsteller und Journalist Peter Richter in seinem Roman "August" beschreibt, wie es war, in den Wende- und "Baseballschläger"-Jahren im einstigen "Tal der Ahnungslosen" erwachsen zu werden, erinnert sich Schriftstellerin und DEFA-Drehbuchautorin Helga Schütz in ihrem Buch "Heimliche Reisen" an das Dresden ihrer Kindheit ab 1944. Ingo Schulze setzt sich in seinem neuen Buch "Dresden wieder sehen" mit den politischen Entwicklungen in seiner Heimat auseinander: mit Pegida, Demonstrationen gegen Rechtsradikale und den Verwerfungen zwischen Ost und West. Und im Krimi "Verlorene Engel" muss Kommissar im Dresden der 50er-Jahre eine Vergewaltigungsserie aufklären.