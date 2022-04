In ihrem neuen Roman "Herumtreiberinnen" verknüpft Schriftstellerin Bettina Wilpert eine Leipziger Straße mit den Schicksalen dreier Frauen aus verschiedenen Generationen. Lilo, Manja und Robin leben nacheinander im Dritten Reich, in der DDR und schließlich im wiedervereinten Deutschland. Was die drei "Herumtreiberinnen" verbindet, ist ein und dasselbe Haus in der fiktiven Lerchenstraße – zunächst als Gefängnis, später als sogenannte "Tripperburg" und schließlich als Geflüchtetenunterkunft. Trotz aller Schaurigkeit gelingt es Wilpert, wie schon in ihrem Debüt "Nichts was uns passiert", die jungen Frauen für sich sprechen zu lassen – und ihnen somit ein erneutes Verurteiltwerden zu ersparen.