M. Christina Butler: "Der kleine Igel und der Weihnachtsschlitten"

Beim kleinen Igel steigt die Weihnachtsstimmung, gleich ist Heiligabend. Einzig die Weihnachtstorte will er noch backen, deshalb werkelt er fleißig in der Küche. Plötzlich rumst es vor seiner Höhle. Ein roter Schlitten voller Geschenke steht da, obendrauf liegt ein Brief. Der Weihnachtsmann ist krank geworden und bittet Igel um Hilfe bei der Geschenke-Auslieferung.

Natürlich unterstützt der kleine Igel den Kranken! Er setzt schnell seine rote, kuschelige Mütze auf und fährt los. Leider ist Igelchen nicht so geübt im Weihnachts-Schlitten-Fahren. Bei einem Unfall im Schnee passiert ihm zum Glück nichts, nur die Geschenke fliegen durch die Gegend. Gut, dass er so viele Freunde hat. Sie alle packen kräftig mit an, am Ende ist das Geschenkeverteilen erledigt und Weihnachten für die Tiere im Wald gerettet.

Bildrechte: Brunnen Verlag