Für das Programm konnten zahlreiche große Namen gewonnen werden – etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie auch Newcomer. Eröffnet wird das Festival von dem aktuellen Heinrich-Böll-Preisträger José Oliver, der gemeinsam mit Nancy Hünger liest. Am Samstag treten Marica Bodrožić und Volker Braun in einen Austausch. Als jüngere Autoren werden auch Manja Präkels und Philipp Winkler zu Gast sein.

Katharina Thalbach ist eine gefragte Vorleserin – nicht nur für gruselige Geschichten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Synchronsprecher Christian Brückner, der vor allem als Stimme von Robert De Niro bekannt ist, wird aus den Büchern von James Baldwin lesen. Die Schauspielerin Katharina Thalbach liest am Sonntag Klassiker der Gruselliteratur. Zudem ist viel Lyrik geplant: Am Freitag findet der 13. Raniser Poetry Slam statt. Am Sonntag gibt es Lyrik im Konzert unter anderem mit Róža Domašcyna. Am Samstag wird auch der Podcast MDR KULTUR Café zu Gast sein, in dem Literaturredakteurin Katrin Schumacher mit Lola Randl im Gespräch sein wird. Das Café wird am 19. Juni um 12 Uhr im Radioprogramm von MDR KULTUR gesendet.