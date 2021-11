Wie aus Catharina Linck Anastasius Rosenstengel wurde

Den großen Umfang der Dokumente führt Angela Steidele auf die besondere Rechtslage zurück: Nirgendwo in Europa mussten Frauen die sogenannte "Unzucht" mit dem Leben bezahlen – außer im deutschsprachigen Raum: "Wir haben Kenntnis von niederländischen, englischen Frauen, die andere Frauen heirateten, aber mit Auspeitschung oder Landesverweisung davongekommen sind. Nur bei uns waren die Gesetze so hart, dass 'Weib mit Weib' genauso streng bestraft wurde wie Mann mit Mann", erklärt Steidele.

So speist sich denn auch der größte Teil der Geschichte von Catharina Linck – die fast zwanzig Jahre unentdeckt als Mann lebte – aus den Gerichtsakten, die Angela Steidele als Hauptquelle für ihr Buch dienten. Empathisch und mit zahlreichen Fakten schildert sie die Lebensstationen der Linck: Als Kind im Waisenhaus in den Franckeschen Stiftungen in Halle, als Prophet in einer radikalpietistischen Sekte, als Musketier im Spanischen Erbfolgekrieg. Nach der Flucht zwischenzeitlich wieder als Arbeiter in Halle. 1717 dann traute sich Linck in Halberstadt unter dem Namen Anastasius Rosenstengel mit einer anderen Frau.

In den Franckeschen Stiftungen in Halle verbrachte Catharina Linck ihre ersten Lebensjahre. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Spannende historische und religiöse Hintergründe

Überliefert sind auch viele Details darüber, wie sich Linck alias Rosenstengel als Mann präsentierte. Steidele erwähnt etwa dessen Fähigkeit im Stehen zu Pinkeln, ebenso wie den Lederdildo, den Rosenstengel stets bei sich trug. Auch das geht aus den Dokumenten hervor, die im zweiten Teil des Buches vollständig abgedruckt sind. "Diese Quellen sprechen so sehr für sich, dass ich diesen Wortlaut kenntlich machen möchte. Das heißt, es war klar, das Buch hat zwei Teile und der zweite Teil wird aus den Dokumenten bestehen. Und das entlastete den ersten Teil, nämlich die Biografie, in der ich also nicht alles noch mal im Wortlaut belegen muss, sondern mich auf das Erzählen der Story konzentrieren konnte", sagt Steidele.

Angela Steidele schreibt aber nicht nur über Catharina Linck. Sie liefert dazu historische und religiöse Hintergründe, schildert den städtischen Alltag, die Bedingungen im Waisenhaus und die Zustände in der Armee. Entstanden ist so ein plastisches Porträt der Zeit. Erstaunlich dabei: Wie wenig man über die gleichgeschlechtliche Liebe im 18. Jahrhundert weiß. Frauen profitierten damals vom phallozentrischen Blick auf Sexualität. Auch wenn man das aus heutiger Sicht kritisch betrachten mag: Catharina Linck hätte das fast das Leben gerettet. Denn die Juristen fanden Liebesbeziehungen zwischen Frauen schlicht nicht justitiabel, sagt Steidele:

"Die Vorstellung, dass Sexualität nur da stattfindet, wo mindestens ein Penis involviert ist, setzte sich im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts immer deutlicher durch, sodass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts Juristen nicht mehr vorstellen konnten, was zwei Frauen im Bett miteinander treiben. Und in der Folge fiel die Strafbarkeit von Unzucht zwischen Frauen aus den deutschsprachigen Gesetzbüchern heraus."

Im sachsen-anhaltinischen Halberstadt wurde Catharina Linck, alias Anastasius Rosenstengel, am 8. November 1721 hingerichtet. Bildrechte: imago images/Ed Gar

Was macht die Geschichte noch heute aktuell?

Für Catharina Linck kam das – nach dem Verrat durch die Schwiegermutter – freilich zu spät. Doch was lässt sich heute aus ihrer Geschichte lernen? Was macht sie in Angela Steideles Augen so aktuell? "Ich finde, dass Katharina Link eine überraschend moderne Gestalt ist. Je nach Lebenszusammenhang und wie es für sie besser war, wechselte sie die Kleidung, das Geschlecht und die Identität. Sie war eine ganz und gar fluide Persönlichkeit und ließ sich nicht festlegen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, bei dem wir ja vielleicht sogar staunen können, wie leicht es war, sich weder als Mann noch als Frau wirklich festzulegen.“

Sie war eine ganz und gar fluide Persönlichkeit und ließ sich nicht festlegen. Angela Steidele Autorin

Einige Informationen sind in der Neuauflage des Buches hinzugekommen: Etwa zum Gerichtsprozess der Ehefrau Lincks, die natürlich auch verurteilt worden ist. Dieses äußerst lesenswerte Buch ist damit in Details noch einmal abgerundet worden.