Das Abitur macht Stefan Heym dann doch – in Berlin. Hier sieht der Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie mit eigenen Augen 1933 den Reichstag brennen. Er flieht aus Nazi-Deutschland nach Prag, arbeitet dort als Journalist und nennt sich von nun an Stefan Heym statt Helmut Flieg.

Nach Flucht vor den Nazis in den USA Bestsellerautor

Zwei Jahre später geht er nach Chicago. Gleich mit seinem ersten Roman "Hostages" landet Stefan Heym in den USA einen Erfolg. Der Bestseller in den USA wird später als "Der Fall Glasenapp" in Deutschland veröffentlicht.

Stefan Heym im Jahr 1955 während einer Signierstunde. Bildrechte: dpa "Du musst einen Roman schreiben, der nicht so ist, wie die üblichen Kriminalromane", sagte sich Heym, als er anfing zu schreiben: "Was war das, was bei allen Kriminalromanen gemeinsam war? Das war, dass der Detektiv an Ende siegt. Und ich überlegte mir, also muss es ein Detektiv sein, der am Ende als Verlierer da steht. Und das konnte der Natur der Dinge nach natürlich nur ein Nazi-Detektiv sein."