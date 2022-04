"Er war der letzte Kommunist – und als letzter bereits eine literarisierte Erscheinung", urteilte Schirrmacher. Genau darum hatte sich noch vor Hermlins Tod ein Streit entzündet. Eine "großangelegte Lebenslüge" vermutete Karl Corino, Literatur-Chef beim Hessischen Rundfunk. Akribisch, manche meinten auch besessen, hatte Corino zur Biografie Hermlins recherchiert. Im Ergebnis stimmte, so Corino, nichts mehr "von dem, was ich und was alle Welt zu wissen glaubte von Hermlin".

Sicher ist wohl: Hermlin wurde 1915 als Rudolf Leder in Chemnitz geboren. "Da haben wir gewohnt im Haus meiner Großmutter", so erzählte Hermlin später, auf dem "Kaßberg – das sogenannte gute Viertel, sehr grün." Er besuchte zeitweise das Rottluff-Gymnasium. Hölderlin und Marx prägten ihn.

Bestätigt sah sich der hessische Literaturredakteur Corino in den Akten der Stasi, die Hermlin intensiv beobachtet hatte. In einer Akte aus dem Jahr 1956 fand Corino einen Vermerk, der besagte, "dass alles, was Hermlin über seine Tätigkeit im Kommunistischen Jugendverband, im Widerstand gegen das 'Dritte Reich', in Spanien und in der Résistance über sich verbreitet habe, mit der Wahrheit nicht übereinstimme."