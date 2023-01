Stefan Heym war ein deutscher Schriftsteller, der vor allem durch seine politisch engagierte Literatur bekannt wurde. Er wurde 1913 in Chemnitz als Helmut Flieg geboren und wuchs in einer jüdischen Familie auf. Er emigrierte 1933 zunächst in die Tschechoslowakei, wo er den Namen Stefan Heym annahm, und 1935 in die USA, wo er amerikanischer Staatsbürger wurde. Hier studierte er, arbeitete als Journalist und Schriftsteller, engagierte sich in der antifaschistischen Bewegung und nahm am Krieg gegen Deutschland teil.

Der Schriftsteller Stefan Heym ist einer der berühmtesten Söhne seiner Stadt Chemnitz. Bildrechte: dpa