Die Ausweitung von Literaturveranstaltungen auf die Kulturregion um Chemnitz soll auch in Zukunft umgesetzt werden, denn die diesjährige Erfahrung hat gezeigt, dass die Lesungen damit eine individuelle Note bekommen. So betont Leselust-Projektkoordinator Uwe Hastreiter: "So wie es eine Stadtteilkultur geben soll, das heißt, Leute, die in ihrem Kiez mal um die Ecke gehen und dort gemeinsam etwas erleben, so sollte das auch in den Städten und Gemeinden der Region sein. Wenn ein Ort eine Veranstaltung für sich macht, macht er das mit wesentlich mehr Liebe zum Detail."

Auch auf dem Verkehrslandeplatz Jahnsdorf geht es in literarische Höhen Bildrechte: dpa