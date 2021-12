Buchtipp "Das Winterwunder an der Saale": Weihnachtserzählung im historischen Halle

In ihrer Weihnachtserzählung "Das Winterwunder an der Saale" führt Christiane Loertzer ihre Figuren durch das historische Halle des 18. Jahrhunderts. Dort kreuzen sich die Wege zweier Kinder an der vereisten Saale. Jahre später begegnen sich die beiden erneut, jedoch ohne sich wiederzuerkennen. Drei Weihnachtsbäume, die Freude eines Waisenkindes, die Hoffnung eines einsamen Herrn und ein geheimnisvolles Medaillon verändern ihr Leben. Damit alle vier ihr Glück finden, muss in der tief verschneiten Stadt ein Weihnachtswunder geschehen.