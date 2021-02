Buchtipp "Schwäne in Weiß und Gold": Die Geschichte der Familie Brühl und des Meissner Schwanenporzellans

Mit dem Ende des Augusteischen Zeitalters in Sachsen, nach dem verlustreichen Siebenjährigen Krieg, stürzte sein Ansehen ins Bodenlose: Er galt als Verschwender und Verderber Sachsens. So sah ihn die vom Sieger Preußen dominierte Geschichtsschreibung. Romane und die sehr erfolgreiche DDR-Fernsehserie "Sachsens Glanz und Preußens Gloria" befestigten dieses Bild, das die Autorin Christine von Brühl so nicht gelten lassen will:

Nach der Wende kommt Christine von Brühl als Journalistin nach Dresden und beginnt dort ihre Familiengeschichte zu erforschen. Bildrechte: imago/teutopress

Wie es die Ironie der Geschichte so wollte, dienten die nachfolgenden Generationen der Familie am preußischen Hof und beim Militär. Sie waren als Theaterintendanten, Juristen und Landräte in der zweiten Reihe tätig und übernahmen Verantwortung – adlige Müßiggänger waren sie nicht.



Doch Christine von Brühls Familiengeschichte ist auch eine von Flucht und Vertreibung. Der Zweite Weltkrieg und in dessen Ergebnis die neuen Machtverhältnisse vertrieben die Brühls von den Besitzungen und den Lebensorten im Osten. Der Vater der Autorin war als Diplomat für die Bundesrepublik tätig. Sie ist in Ghana geboren und hat an vielen Orten in der Welt gelebt. Als Botschafter in Wien hat ihr Vater Geflüchtete in Empfang genommen, die aus der DDR über Ungarn gekommen waren. Ihre Mutter kochte Suppe. Und so waren sie mit der aktuellen Geschichte ganz eng verbunden, erzählt Christine von Brühl.