Die neuen Erzählungen sind Short Storys im besten Sinne. Clemens Meyer montiert seine Szenen geschickt aneinander, deutet an und verdichtet. Zum Beispiel, wenn ein Höhlenforscher in einer weiteren Geschichte den Weg aus den Stollen und Höhlen nicht mehr herausfindet und sein Leben an ihm vorbeizieht.

Auszug aus "Stäube" Ich will ihm von Liebe und Erlösung und einem Sarg aus Glas erzählen, aber er hört schon nicht mehr zu. Er ist woanders und schaut mit großen dunklen Augen auf die Drachen, die durch den Staub kriechen, die den Staub aufwirbeln. Es gibt so viele verschiedene Sorten Staub, ganz feinen weißen, auch schwarzen aus Kohle, mancher schmeckt bitter, anderer süß; als ich ganz klein war, kannte ich sie alle, sie kommen aus den Schichten der Erde, in denen nun auch unser Dorf verschwunden ist, und in die die Drachen ihre Höhlen graben.

Clemens Meyer zeigt auch in seinem neusten Buch, was die Kurzgeschichte kann. In der letzten Erzählung, die erkennbar in Zwickau spielt, spannt er den Bogen vom Ende der Braunkohle über den NSU hin zum Krieg in Jugoslawien. Die Geschichte deutet schon den nächsten Roman an. Der soll in ein bis zwei Jahren erscheinen und wieder in verschwundene Dörfer und Landschaften führen – ebenfalls im ehemaligen Jugoslawien. Clemens Meyer, so viel steht fest, gräbt weiter im Bergwerk der Geschichte.