Es ist kein Geheimnis, dass sich Clemens Meyer in der Tradition von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sieht, deren Schreiben in der ehemaligen DDR geprägt wurde. Wolfgang Hilbig mit seinem Ringen um eine Form, einen Stil und einen eigenen Sound ist so ein Einfluss, den Meyer in seinem neuen Buch benennt. In diesem geht es aber um eine andere Schriftstellerinnenpersönlichkeit, die für ihn wichtig ist, um Christa Wolf. Mit ihr – oder vielmehr mit einer Büste von ihr – hält Meyer Zwiesprache: "Wie groß muss Christa Wolfs Aura in natura gewesen sein, wenn schon diese bronzene Büste den Raum vom Fensterbrett aus verändert. Sie strahlt eine Ruhe aus. Erdet förmlich mein Arbeitszimmer, das an einer Ausfallstraße im Leipziger Osten liegt."