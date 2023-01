Unterwegs "Mohnmeere" – ein böhmisches Tagebuch und literarisches Roadmovie

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen – so heißt es. Das muss offenbar nicht gleich im Anschluss an die Reise geschehen. Denn als Clemens Uhlig sich zusammen mit einem Freund auf die in diesem Buch beschriebene Reise machte, war er noch Student. Seit ein paar Jahren ist er Stadtarchivar in Plauen und hat nun seine Erinnerungen an die längst vergangene Tour nach Böhmen, Prag und an die Schneekoppe aufgeschrieben. "Mohnmeere" ist ein literarisches Roadmovie geworden und macht Lust aufs Unterwegssein.