Die finden sich auch in seinem kleinen, aber vollgestopften Laden in der Altstadt von Halle wieder. In der hinteren linken Ecke finden sich die Superhelden aus den großen Verlagen DC und Marvel. Daneben stehen Comics der Genres Sci-Fi, Horror und Mystery. In einer großen Vitrine biegen sich die Regalbretter von großen Comic-Alben, die sich eher an ein erfahrenes Publikum richten: Klassiker wie "Watchmen", avancierte Graphic Novels oder Comic-Biografien. In der rechten Ladenhälfte gibt es einen Tisch mit gebrauchten Heften. Dahinter bietet der Laden eine handverlesene Auswahl an Mangas an.