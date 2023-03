Das Leben als Mutter ist nicht das einzige Thema in diesem Buch. "Weil ich selbst nicht nur auf mein Mutterdasein reduziert werden möchte. Und mich selbst nicht darauf reduzieren möchte", so Haas. "Von daher war es mir wichtig, auch weiterhin Leute anzusprechen, die vielleicht mit dem Kinderthema nicht so viel am Hut haben."