Die reizlose Provinz als Metapher für den Lockdown. Die Leipzigerin Anna Haifisch zeichnet in ihrem Comic "Residenz Fahrenbühl" mit krakeligem lila Strich eine trostlose Provinz, die eindrücklicher kaum gezeichnet sein könnte. Die Landschaft besteht aus endlosen Feldern, die so reizlos sind, dass sich selbst heimische Rettungswagenfahrer in dieser Einöde verfahren. So beginnt Anna Haifisch ihren Comic. Darin erzählt sie – wie immer in Tiergestalt – von zwei Mäusen, die in einer abgelegenen Künstlerresidenz nebeneinander arbeiten, sich austauschen, die Angst vor kreativen Blockaden vor der anderen geheim halten und sich mächtig auf die Nerven gehen. Eigentlich sollte dieser Comic in einer Künstlerresidenz in Ohio entstehen, doch dann kam Corona und Anna Haifisch musste in ihrem Leipziger Atelier bleiben und zeichnen. Eine Erfahrung, die man ohne Zweifel dem Comic anmerkt.