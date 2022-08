Danz wurde am 5. September 1976 in Eisenach geboren und lebt in Kranichfeld im Landkreis Weimarer Land. Seit 2002 ist sie freiberufliche Autorin und Kunsthistorikerin. Von 2013 bis 2020 leitete sie das Schillerhaus in Rudolstadt, seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. 2021 erhielt sie den ersten Günter Kunert Literaturpreis für Lyrik und in diesem Jahr den Lyrikpreis Orphil der Stadt Wiesbaden.