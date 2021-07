Was Rahel und Peter geschafft haben, ist nicht vielen ihrer Freunde gelungen: sie sind seit 28 Jahren verheiratet. Leicht ist das nie gewesen, im Moment ist es besonders schwer. Peter hat sich zurückgezogen, er macht ausgiebige Radtouren oder vertieft sich in seine Bücher. An der Uni hatte er einen heftigen Disput zum Thema männliche und weibliche Identität, ihm wurde Chauvinismus und Rückständigkeit vorgeworfen, der Streit wurde sogar in der überregionalen Presse aufgegriffen. Peter ist wütend über das flache Diskussionsniveau im Seminar, aber auch ratlos und gekränkt. Rahel findet ihn mimosenhaft, er geht ihr auf die Nerven.