Buch "Our Darkness": Sascha Lange über Gruftis und Waver in der DDR

MDR KULTUR (Thomas Bille): Ich gebe gerne zu, dass ich niemals in meinem Leben ein Grufti oder ein Waver war. Aber die Musik, die die Szene geschätzt hat, die fand ich nun auch nicht schlecht: The Cure, Die Ärzte, Depeche Mode, Anne Clark, Sisters of Mercy, Joy Division. Aber ich habe keine schwarzen Sachen angezogen und auch kein Zuckerwasser in meine Haare geknetet. Das haben andere aber getan – und das war eine nicht kleine Szene. Auch in der DDR gab es diese Szene in Größenordnungen. "Our Darkness" heißt ein Buch über diese Jugendkultur der Grufties und Waver in der DDR, vorgelegt von Sascha Lange und Dennis Burmeister. Mit Sascha Lange, Historiker und selbst, wie es heißt, damals moderater Waver bin ich jetzt verbunden. Herr Lange, was bitte stellt einen moderaten Waver dar im Gegensatz zu einem exzessiven Waver?



Sascha Lange: Also ich würde mal sagen das ist vor allen Dingen über die Frisur definiert worden. Ich gehörte ja damals zum, nennen wir es mal salopp "Team Depeche Mode" und ich hatte nur so eine Dave-Bürste, also einen kurzen Haarschnitt. Und wer ein richtiger, cooler Waver war oder gar ein Grufti, der hat natürlich lange Haare gehabt, die dann hochtoupiert wurden und solche Dinge – da konnte ich frisurtechnisch nicht mithalten.