Als Sigmund Jähn 1978 ins Weltall fliegt, sind alle Augen auf die DDR gerichtet. Was keiner weiß: In Militärlaboren in der Nähe von Dresden wird zur selben Zeit streng geheim Weltraumforschung betrieben, um einen "Körper mit optimaler Normierung" zu erschaffen. Ines Geipel, bekannt für ihre Enthüllungen zum Doping im DDR-Leistungssport, hat dazu lange in Archiven recherchiert und ihre Erkenntnisse nun in dem neuen Sachbuch "Schöner neuer Himmel – Aus dem Militärlabor des Ostens" veröffentlicht.