Diese Autoren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sind vertreten Der 1974 in Berlin geborene Carl-Christian Elze hat in Leipzig Medizin, später Biologie und Germanistik studiert. Von 2004 bis 2008 besuchte er das Deutsche Literaturinstitut Leipzig. Elze verfasst Lyrik, Prosa, Drehbücher und Libretti. Er lebt in Leipzig.



Die 1980 in Lübz (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Kerstin Preiwuß ist Lyrikerin, Schriftstellerin und Kulturjournalistin. Sie hat in Leipzig und Aix-en-Provence Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert und ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Sie lebt in Leipzig.



Ulrike Almut Sandig wuchs in Sachsen, in einem kleinen Ort bei Meißen, auf. Sie studierte dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Zusammen mit Jan Kuhlbrodt gab sie die Literaturzeitschrift "Edit" heraus. Ihren ersten Gedichtband gab sie in der hiesigen Connewitzer Verlagsbuchhandlung heraus. Inzwischen lebt sie in Berling.



Jan Kuhlbrodt wurde in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, geboren. Er studierte unter anderem Ökonomie und Philosophie in Frankfurt am Main und Leipzig. Später lernte er zudem am Leipziger Literaturinstitut. Heute lebt der Schriftsteller in Leipzig, wo er auch zusammen mit Jayne-Ann Igel die Reihe "Neue Lyrik" herausgibt.



Michael Spyra wuchs in Aschersleben auf. Er studierte in Halle Sprechwissenschaften und in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut. 2012 war Spyra Finalist beim Wettbewerb "open mike". Sein Gedichtband "Auf die Äpfel hatte der Herbst geboxt" erschien im Mitteldeutschen Verlag und wurde mit dem Klopstock-Preis ausgezeichnet. Inzwischen lebt Spyra in Halle.