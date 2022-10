108 unabhängige Buchläden aus ganz Deutschland sind beim diesjährigen Buchhandlungspreis in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Sonntag zum siebten Mal in Kooperation mit dem Börsenverein des Buchhandels und der Kurt-Wolff-Stiftung verliehen. Auch vierzehn Buchhandlungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden bei der Verleihung in Augsburg von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ausgezeichnet. Der Dresdner Laden "Büchers Best" erhielt sogar das Gütesiegel besonders herausragend.