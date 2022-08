Carl-Christian Elze ist mit "Freudenberg" für den Deutschen Buchpreis 2022 nominiert. Bildrechte: Verlag Edition Azur

Carl-Christian Elze, 1974 in Berlin geboren, wuchs in Leipzig auf und studierte dort von 2004 bis 2009 am Deutschen Literaturinstitut (DLL). Zuletzt veröffentlichte der Autor den Gedichtband "panik/paradies". Den Durchbruch erzielte er 2013 mit der gefeierten Verssammlung "ich lebe in einem wasserturm am meer, was albern ist".



Unter den Autorinnen auf der Longlist ist ein weiterer Absolvent des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig: Andreas Stichmann mit seinem Roman "Eine Liebe in Pjöngjang". Zu den weiteren Nominierten zählen Fatma Aydemir ("Dschinns"), Jan Faktor ("Trottel"), Esther Kinsky ("Rombo"), Heinz Strunk ("Ein Sommer in Niendorf") und Jochen Schmidt ("Phlox").