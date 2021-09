Mit seinem Roman "Zandschower Kliniken" hat es der in Sachsen-Anhalt lebende Schriftsteller Thomas Kunst auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Wie Jurysprecher Knut Cordsen am Dienstag bekanntgab, zeigen die sechs Finalistinnen und Finalisten "den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und zeugen von der immensen Lust und hohen Könnerschaft, Geschichten zu erzählen." Darüber hinaus würden alle nominierten Titel die Möglichkeiten und Grenzen des Schreibens ausloten.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Literatur-Branche. Der mit insgesamt 37.500 Euro dotierte Preis wird seit 2005 verliehen: Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Das Besondere am Auswahlverfahren: Auch Titel, die sich zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch in der Produktion befinden, sind zugelassen. Der Buchpreis wird in diesem Jahr von einer unabhängigen siebenköpfigen Jury um Kulturredakteur Knut Cordsen vom Bayerischen Rundfunk verliehen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Offenbacher Autorin und Übersetzerin Anne Weber für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos".