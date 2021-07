Der Leipziger Verlag Klett Kinderbuch ist am Donnerstag in München mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden. Wie das Börsenblatt mitteilte, gingen die mit jeweils 60.000 Euro dotierten Hauptpreise ferner an den auf Foto- und Kunstbücher spezialisierten Stuttgarter Verlag Hartmann Books und den auf junge Literatur ausgerichteten Berliner Verlag Korbinian.

Der Leipziger Klett Kinderbuch Verlag spendete den Gewinn des Buches "Eine Wiese für alle" an Gruppen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Bildrechte: Klett Kinderbuch Verlag

Klett Kinderbuch ist ein unabhängiger Verlag, der 2008 als Ableger des großen Stuttgarter Klett Konzerns in Leipzig gegründet worden ist und insbesondere Bücher für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren verlegt. Geschäftsführerin Monika Osberghaus orientiert sich beim Verlagsprogramm dabei stets am Alltag der Kinder, will deren Phantasie fördern und durch Literatur und Illustration zum Mitdenken anregen. In der Jury-Begründung zur Vergabe des Deutschen Verlagspreises heißt es: