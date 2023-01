Das macht das Deutsche Literaturinstitut Leipzig so besonders

Mit dem Gründungsdirektor Bernd Jentzsch stand wieder ein Lyriker dem Institut vor. Mit ihm lehrte der Schriftsteller und Germanist Hans-Ulrich Treichel. Ein Jahr nach der Gründung kam ein dritter Professor an das DLL, der davon Kunde erhielt, als er selbst sich noch in Amerika aufhielt. Josef Haslinger studierte seinerseits das literarische Schreiben, nahm am Creative Writing Programme in Iowa, USA teil. Man bezeichne diese Schreibschule auch als "the mother of it all", erzählt er und die Begeisterung von damals ist ihm noch heute anzumerken.

Josef Haslinger war bis 2021 Professor am Leipziger Literaturinstitut. Bildrechte: dpa