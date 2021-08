Mehr Licht als Dunkel? Wolfgang Hilbig bei einer Lesung im Jahr 2003. Bildrechte: IMAGO / gezett

Das stimmt ja auch alles. Er hat sich auch über ein Jahrzehnt lang mit Novalis, mit "Heinrich von Ofterdingen" auseinandergesetzt. Aber diese Vokabel, dass das etwas "dunkles" sei, da kann ich immer nicht so ganz mitmachen. So dunkel ist diese Sache überhaupt gar nicht.



Die Schlusszeilen von dem Gedicht "episode", wie es dort lautet. Da glaubt das Subjekt des Gedichtes ja nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmungen in der Finsternis. Genau das ist auch mein Credo als Lyriker: Ich sehe eine zum Teil sehr finstere Welt und versuche, ihr aber zu widerstehen. Das geht nur, wenn man da etwas dagegensetzt. Und das hat etwas mit Licht zu tun.



Die deutsche Romantik ist eben nicht nur dunkel, sondern auch hell und auf ganz besondere Weise erleuchtet gewesen, besonders bei Novalis natürlich. Das ist das entscheidende Merkmal für Hilbigs Gedichte, wie ich es auch in meinem Essay zu ihm geschrieben habe. Es ist bei ihm so ein – was mir so gefällt und was es so lebendig macht – ein widerborstiges, reziprokes Gesetz, nenne ich das. (...) Je dunkler etwas bei ihm ist, desto luzider, desto erleuchteter erscheint es manchmal. Und je ausgelaugter etwas erscheint, desto stärker ist es dann wiederum. Und je verworrener manches bei ihm erscheint, desto klarer ist es gleichzeitig. Je hässlicher, umso schöner.