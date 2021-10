Kinderbuch Warum ein Harzer Roller auch ein Kanarienvogel sein kann

Hauptinhalt

Das Buch "189" von Dieter Böge und Elsa Klever ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Eine Auszeichnung damit wäre ein Adelsschlag, denn die bisherige Liste der Preisträger liest sich wie das Who is Who der Sparte: von Janosch bis Cornelia Funke haben sie ihn alle erhalten. Unsere Redakteurin für Kinder- und Jugendbücher erläutert, warum die phantasievoll illustrierte Geschichte eines Kanarienvogels "189" ihr persönlicher Favorit ist.