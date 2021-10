Der in Berlin und Leipzig lebende Autor Dmitrij Kapitelman erhält den Buchpreis Familienroman 2021 der Stiftung Ravensburger Verlag. Wie die Stiftung mitteilte, wird er für seinen autobiografisch gefärbten Roman "Eine Formalie in Kiew" ausgezeichnet. In der Begründung heißt es, das Buch bringe einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Es überzeuge durch sprachliche Souveränität, ausgefeilten Sprachwitz und treffende Situationskomik.