Jan Kuhlbrodt studierte wie viele erfolgreiche Schreibende am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Bildrechte: Deutsches Literaturinstitut Leipzig

Jan Kuhbrodt wurde 1966 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz geboren. Nach der Wiedervereinigung studierte er in Frankfurt am Main. Von 1997 bis 2001 wurde er zudem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig ausgebildet. Seitdem schreibt er vor allem Prosa und ist auch verlegerisch tätig. So war er mehrere Jahre lang Chefredakteur der Literaturzeitschrift Edit. Gemeinsam mit dem Leipziger Verlag poetenladen und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gibt er die Buchreihe "Neue Lyrik" heraus. Außerdem lehrt er heute selbst regelmäßig am Leipziger Literaturinstitut. Zuletzt erschienen von ihm "Die Rückkehr der Tiere" über die Jugend in der DDR und "Schrift unter Tage".