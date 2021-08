Sachbuch "Aufs Land" Aus der Stadt aufs Land ziehen: Ernst Paul Dörflers Plädoyer gegen die Klimakrise

Jahrelang gab es eine geradezu übermächtige Wanderungsbewegung hin in die großen Städte. In den letzten Jahren scheint die Bewegung zu stagnieren: ein enger, überteuerter Wohnungsmarkt, die Hitzesommer und nicht zuletzt Corona ließen das Leben in der Stadt doch weniger verlockend erscheinen. Man zieht wieder in die Natur. In seinem Buch "Aufs Land" kommentiert der Autor Ernst Paul Dörfler aus Kemberg bei Wittenberg diesen Trend. Der Untertitel verweist auf die ganz großen Zusammenhänge und verspricht "Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang".