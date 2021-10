Ich habe vor zwei Jahren eine Reise in die Arktis gemacht, weil ich immer dorthin wollte, weil ich viel, sehr viel Nature-Writing betreibe und darüber schreiben wollte. Und da ist ein Essay entstanden, der einfach zu wenig ist für ein Buch und der einen zweiten Essay brauchte, der ihn flankiert. Und in solchen Momenten denke ich natürlich dann auch: Oh, ich könnte tatsächlich einfach auch ein geldintensives Schreibprojekt mithilfe eines Preises weiterbetreiben.

Der Preis ist ja immerhin mit 50.000 Euro dotiert, und das ist in Deutschland so ziemlich mit der höchstdotierte Literaturpreis, den es gibt. Ich habe über Sie erfahren, dass Sie gern Fallschirmspringen. Ist so eine Preisverleihung Anlass zu sagen, das wage ich jetzt mal wieder? Beziehungsweise, weil Sie gerade von Stille gesprochen haben: Ist das Fallschirmspringen für Sie tatsächlich auch so ein Moment, in dem Sie besonders Stille erfahren, wenn Sie da irgendwie durch die Luft schweben?

Das stellt man sich so vor. Da ist es ja nicht so sonderlich still, weil man rauscht da ja runter, auch wenn man an einem Fallschirm ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich gerne Fallschirm springe. Ich habe mich letztes Jahr in Sommer-Corona-Lockdown zum ersten Mal in meinem Leben getraut, das zu tun. Ich wollte das immer einmal gemacht haben. Das ist so ein bisschen wie, ich springe jetzt einmal vom Drei-Meter-Brett. Und dann ist es auch fürs Leben wieder gut. Ich glaube, mit dem Fallschirmspringen ist das so eine Sache bei mir. Ich hatte das Gefühl in dieser Corona-Zeit, man war so statisch, man war so eingesperrt, ich brauche einen Moment frische Luft. Und dann kam es dazu.

Ich will noch einmal gern bei der Stille bleiben, weil es ja offensichtlich ein Thema ist, das Sie auch sehr beschäftigt und frage mal ganz simpel: Was ist sozusagen stiller für Sie? Das Lesen oder das Schreiben?

Wenn man das von außen ansieht, dann auf jeden Fall das Lesen, weil ich beim Schreiben oft laut vor mich hinspreche, allemal bei den Gedichten. Es muss sozusagen doch die Atmung durch den Körper gehen. Und ich muss das auch selber nochmal hören. Und zum Teil habe ich jetzt auch angefangen, meine ersten Entwürfe gar nicht mehr im ersten nur mit der Hand zu schreiben, sondern wirklich ins Handy zu sprechen, in die Diktierfunktion und dann abzutippen. Ich glaube, dass ich beides aber gar nicht als Stille erlebe. Auch das Lesen nicht, weil das ist ja so ein inneres Hören, ein im Innerlichen im Dialog sein ist, wenn man liest.

Und als ich da in der Arktis war, sind ja alle auf die Suche nach der arktischen Stille gegangen. Und das Tolle war eben: Es ist da natürlich sehr viel stiller als jetzt in Berlin und Leipzig. Aber wenn man dann da sitzt, dann merkt man, dass es nie still ist, weil das Ohr sich plötzlich weitet. Und es wurde so deutlich, absolute Stille ist eben auch wahrscheinlich tot sein – und Lebendigkeit, auch die eigene Körper-Lebendigkeit, ist ja immer mit Geräuschen, mit Lebensäußerungen verbunden. Für mich ist das nochmal etwas ganz Wichtiges als Erfahrung, auch für meine Arbeit.

Denn ein wesentlicher Bestandteil meiner literarischen Arbeit ist für mich, diese Grenzbereiche des schwer Sprechbaren oder nicht Sprechbaren oder auch der unterdrückten Stimmen, auf die wir immer nicht hören, die zu öffnen. Weil diese Stimmen sind ja nicht still und diese Grenzbereiche sind auch nicht nicht da, sondern die sind hinter Wände geschoben. Und die werden gezielt auch nicht gehört oder nicht beachtet. Also eigentlich eine Achtsamkeitsübung und Sorgfaltsübung mit dem Ohr und mit dem eigenen Sprechapparat, um ein Resonanzkörper zu sein, zum Beispiel für Natur und all die stummen Wesen in ihr.

Ich glaube, in gewisser Weise haben Sie mir jetzt auch erklärt, warum natürlich Ihr letzter Roman über den Sprachkünstler Schwitters war. Da gibt es offensichtlich eine gewisse Seelenverwandtschaft.

Nein, da möchte ich Ihnen widersprechen, weil ich ihn mir nicht ausgesucht habe aufgrund einer Seelenverwandtschaft, sondern ich schreibe eine Trilogie, also drei Romane. "Sieben Sprünge vom Rand der Welt" waren der erste, in dem es um Exil, Flucht und Vertreibung, um Zwangsmigration geht und um das Leben als Flüchtling.

Und das war eigentlich der Kern, der biografische Kern im Leben von Kurt Schwitters, der mich zu ihm gebracht hat, als ich entdeckte, dass er elf Jahre lang, seit Anfang 1937, auf der Flucht war und auch nach dem Krieg kam er ja nie mehr nach Deutschland zurück. Und mich hat interessiert, was das bei ihm, in seinem Fall mit Identität macht. Wenn jemand ein Künstler ist und auch gleichzeitig noch seine ganzen Arbeitsmöglichkeiten verliert. Und das Thema ist natürlich einfach auch ein sehr aktuelles Thema und hat immer eine Brücke für mich, auch in die zeitgenössischen Gesellschaften.

Ich würde gern noch eine Frage stellen, um Sie ein bisschen der Hörerschaft zu erklären. Sie haben im Januar Geburtstag, vom Sternkreis her müssten Sie eigentlich ein Zwilling sein: Sie übersetzen die Literatur anderer, wie beispielsweise der letzten Literaturnobelpreisträgerin. Sie schreiben nicht nur, sondern Sie lehren auch am Literaturinstitut. Sie mögen die Stille, sind aber auch gern unter Leuten. Ich habe also vom Prinzip her die beiden Gegenteile in einer Seele verwandt, in einem Menschen gebündelt? Erklären Sie es mir.

Das ist eine tolle Frage. Es ist ja immer so schwierig, sich sich selbst oder anderen zu erklären. Sie haben vollkommen Recht in einer Hinsicht: Mein Aszendent ist Zwilling, aber ich bin am 20. Januar geboren und bin um 10 Minuten ein Wassermann und die Beschreibung dieser Vereinigung sozusagen von Dingen, die man gerne trennt an Menschen. Ich bin ja irgendwie relativ intellektuell, aber zugleich auch ein sehr sinnlicher und sinnlich genießender Mensch, und das finde ich sehr zutreffend.

Und ich glaube auch, dass das sich spiegelt und umsetzt in meiner Literatur, gerade auch bei den Gedichten. Die sehen ja leicht und luftig aus, und manche Leute sagen dann auch: ja, das sind Assoziationen, denen da gefolgt wird. Das ist aber gar nicht so, sondern das ist betonhart, eisenhart nach Form und Arten, Metrum und auch mit weiten Recherchen gebaut. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Tanz. Da steckt jede Menge disziplinierter Arbeit dahinter, damit es am Ende leicht und schwerelos aussieht.