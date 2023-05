Für die Jahre 1878 bis 1934 konnte Volker Strähle im eher spärlichen Archivmaterial des Zoos sowie in lokalen Presseartikeln aus der Zeit 76 Menschenschauen in Dresden ermitteln. Hunderttausende kamen, um diese inszenierten Shows, die für die Zoos eine lukrative Einnahmequelle waren, zu sehen. Eng waren dabei die Beziehungen zum Hamburger Tierpark Hagenbeck, wo Adolph Schoepf, der Sohn des damaligen Dresdner Zoodirektors und später dessen Nachfolger, gearbeitet hat.

In "MENSCHENanSCHAUEN" wird aber auch davon erzählt, dass Menschen exotischer Kulturen auch schon am Dresdner Hof angestellt waren. "Es kamen bereits unter August dem Starken so genannte amerikanische Prinzen nach Dresden", berichtet Volker Strähle, "die er angekauft hat und die, man könnte sagen, eine frühe Form der Zurschaustellung waren. Es gibt so frühe Präsenzen außereuropäischer Menschen; das geht dann über höfische Fest bis ins 19. Jahrhundert, in dem sich dann diese Völkerschauen herausbilden."