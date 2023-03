Oft ist es die Provinz, die in seinen Büchern die Kulisse für die kleinen und größeren Dramen seiner Figuren abgibt. Wie weitsichtig diese Geschichten aber sind, obwohl sie doch an abgelegenen Orten von randständigen Menschen durchlebt werden, das ist immer wieder faszinierend. Wer diesen bislang viel zu wenig beachteten Autor noch nicht gelesen hat – mit seinem Roman "Mission Pflaumenbaum" stand er 2020 immerhin auf der Longlist des Deutschen Buchpreises –, der könnte mit seinem neuen Buch einen wunderbaren Einstieg finden: "Weltliteratur" heißt dieser Erzählungsband mit 21 Texten, die sich in einem Spannungsfeld von Erlebtem und Erfundenem bewegen.

Eine der Geschichten dringt in die dunklen Kammern des Vergangenen und Verdrängten vor: "dreizehn stufen in den himmel" heißt sie. Dreizehn Treppenstufen führen auf den entrümpelten Dachboden des Elternhauses. Steigt der Erzähler sie hinauf, ist er augenblicklich zurückversetzt in seine Kindheitstage, und der in die innere Vergangenheit gerichtete Blick rekonstruiert detailliert, was in den verwinkelten Nischen verborgen lag: eine Silberhochzeitskrone, der Hitlerjugenddolch mit herausgebrochenem Hakenkreuz, eine verstaubte Marx-Engels-Gesamtausgabe – Requisiten des Lebens und der deutschen Geschichte.