Für die Dresdner Poetikdozentur entschied sie, etwas anderes zu machen, als in solchen Vorlesungen üblich. „Ich möchte in anderen Kategorien denken, denn ich habe schon so viel von diesen Zuschreibungen des Fremdseins erlebt und sie auch selber durchdacht, dass ich in meinem Schreiben eigentlich immer einen anderen Weg gegangen bin. Daher will ich versuchen, diese Thematik des Sich-Bewegens, des Sprachwechsels größer zu denken. Nicht nur auf dieses Land und auf Europa bezogen, sondern tatsächlich in einem Kontinuum der Welt, in der wir leben.“ Derart groß gefasste Themen wusste Marica Bodrožić in ihrer Antrittsvorlesung philosophisch und poetisch zu umkreisen.