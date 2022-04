Der Dresdner Dichter Thomas Rosenlöcher ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er in der Nacht zum Mittwoch nach schwerer Krankheit in Kreischa bei Dresden. Rosenlöcher wurde 74 Jahre alt.

Vor allem als Lyriker hatte sich Thomas Rosenlöcher einen Namen gemacht. Nachdem der gebürtige Dresdner von 1976 bis 1979 am Literaturinstitut in Leipzig studierte, erschien 1982 sein erster Gedichtband "Ich lag im Garten in Kleinzschachwitz". Gemeinsam mit Anna Mateur, Carolin Masur und Clemens Meyer bestritt er einige Zeit die Alltagskolumne von MDR FIGARO. Er schrieb Essays über die Befindlichkeiten der Ostdeutschen, z. B. das Wendetagebuch "Die verkauften Pflastersteine" oder den Band "Ostgezeter". Er veröffentlichte Gedichtbände und auch Kinderbücher. Bekannt war er nicht zuletzt auch für seine Naturbeschreibungen.