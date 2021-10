Der Schriftsteller Eberhard Panitz ist tot. Das teilte die deutsche Presseagentur unter Berufung auf seinen Verlag Edition Ost und seine Familie mit. Panitz wurde 89 Jahre alt und lebte inzwischen in Berlin. Er galt als wichtiger Schriftsteller der DDR.

Der Autor Eberhard Panitz wurde in Dresden geboren. Bildrechte: dpa

Der Autor wurde 1932 in Dresden geboren, wo er auch aufwuchs und zur Schule ging. Nachdem er im Erzgebirge als Bauarbeiter gearbeitet hatte, begann in Leipzig zu studieren. Über mehrere Jahre arbeitete er als Lektor beim Verlag Neues Leben und Mitteldeutschen Verlag in Halle. Später begann er dann selbst zu schreiben.