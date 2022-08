Und haben Sie das der Dramaturgie wegen so gewählt, weil da mehr rauszuholen ist?

Anders als die anderen Geschichten ermitteln Felix Bruch und Nicole Schauer in unserer Gegenwart. Bildrechte: Verlag Wunderlich Grundsätzlich ist Hamburg eine Stadt, die ich sehr mag. Ich habe mich mit einigen Gegenden Deutschlands schon beschäftigt. Vielleicht gibt es mal Potenzial, dass die beiden in Hamburg ermitteln. Da denke ich nicht so sehr darüber nach. Es musste relativ weit weg sein von Dresden und dann habe ich so eine Art internes Lotto gespielt: Die Stadt, die zuerst auftauchte, war es dann. Vielleicht auch, weil der Verlag, bei dem das Buch jetzt erscheint, seinen Stammsitz in Hamburg hat.

Für diesen anderen Verlag habe ich mir etwas ausgedacht, das in der Gegenwart spielt. Im Gegensatz zu den bisherigen Büchern muss ich mich nicht so sehr in dieser historischen Recherche festbeißen, sondern kann richtig aus dem Vollen schöpfen. Man sieht, dass die zwei Charaktere auch ganz eigene Typen sind, anders als in meinen vorherigen Romanen.

Sie sind im Heute angekommen. Das Ermittler-Duo muss im Kern dem Fall eines verschwundenen Mädchens nachgehen. Das gab es auch schon in einem Max-Heller-Roman. Was ist der Reiz für Sie, so einen Fall im Heute spielen zu lassen?

Wenn man diese Krimi-Branche beobachtet, egal ob im Fernsehen oder als Literatur, sind es alles Variationen. Das menschliche Spektrum ist sozusagen abgearbeitet. Es ist über alles schon geschrieben worden, über jegliches menschliches Verbrechen, und man sucht eben so ein bisschen nach Variationen, um die Sache interessanter gestalten zu können.

Die Spur im Fall eines verschwundenen Mädchens führen nach Dresden-Prohlis. Bildrechte: dpa In diesem Fall ist zwar das Thema dasselbe, also ein Mädchen ist verschwunden, aber das Interessante an der Geschichte ist, das in dem Ort schon einmal ein Mädchen verschwunden war, die aber eines Tages plötzlich wieder aufgetaucht ist, ohne dass irgendjemand weiß, warum. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die zwei Ereignisse miteinander zu tun haben. Das ist das Interessante, da herauszukitzeln, wie die Eltern von dem verschwundenen Kind und die Eltern von dem wiedergekehrten Kind, die in einer Siedlung leben, nun miteinander umgehen. Denn die einen wissen vielleicht etwas, was die anderen gern wüssten, aber die wollen nicht mit der Sprache rausrücken. Das ist der Reiz an der Geschichte, dass ich versuche, diese menschlichen Reibepunkte zu finden oder mir überlege, wie würde ich oder wie würde ein realer Mensch in dem Moment reagieren.

Um nochmal auf das unheimlich fleißig zurückzukommen: In wenigen Monaten soll schon das nächste Buch erscheinen.

Im Dezember wird der zweite Teil der Reihe um den Kriminaldauerdienst Ost-West erscheinen. Diese Reihe, die direkt nach der Wende spielt, wird auch fortgesetzt. Ich habe schon die nächsten drei Bücher geschrieben. Ich müsste rein theoretisch die nächsten zwei Jahre nichts mehr machen. In der Literatur- oder der Buchbranche gibt es eigentlich immer Vorlauf, man muss schon ein oder anderthalb Jahre vorausdenken. Was ich jetzt anfange zu schreiben, wird vielleicht 2024 veröffentlicht. Wir haben viele Projekte in der Planung, auch vieles Neues, von denen meine Leser noch gar nichts wissen. Also wer es mag, der kann sich darüber freuen: Es wird noch viel passieren.

Informationen zum Buch Frank Goldammer: "Bruch – Ein dunkler Ort", Felix Bruch Band 1

368 Seiten, Paperback

Verlag Wunderlich

ISBN: 978-3-8052-0090-5