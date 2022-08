Grundsätzlich ist Hamburg eine Stadt, die ich sehr mag. Ich habe mich mit einigen Gegenden Deutschlands schon beschäftigt. Vielleicht gibt es mal Potenzial, dass die beiden in Hamburg ermitteln. Da denke ich nicht so sehr darüber nach. Es musste relativ weit weg sein von Dresden, und dann habe ich so eine Art internes Lotto gespielt: Die Stadt, die zuerst auftauchte, war es dann. Vielleicht auch, weil der Verlag, bei dem das Buch jetzt erscheint, seinen Stammsitz in Hamburg hat.



Für diesen anderen Verlag habe ich mir etwas ausgedacht, das in der Gegenwart spielt. Im Gegensatz zu den bisherigen Büchern muss ich mich nicht so sehr in dieser historischen Recherche festbeißen, sondern kann richtig aus dem Vollen schöpfen. Man sieht, dass die zwei Charaktere auch ganz eigene Typen sind, anders als in meinen vorherigen Romanen.