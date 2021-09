Mit perfidem Vorgehen unbequeme Menschen ausradieren

Die Methoden, mit denen Erich Mielkes Garde versuchte, Menschen auszuradieren, stützten sich anfangs auf erprobte Muster aus der Sowjetunion. Dort hatte die politische Polizei namens Tscheka, die später als Keimzelle für den KGB diente, ein System des Terrors entwickelt, das in den stalinistischen Säuberungswellen gipfelte. Etliche Taktiken dieser Organisationen kopierte die Staatssicherheit, doch sie entwickelte auch eigene perfide Ideen. So veranlasste sie eine Studie, die sich um zirka 200 Gifte drehte, die nach Verabreichung im Körper nicht mehr nachweisbar sind. Freya Klier benennt die Urheber des Papiers: "Verantwortlich handelnd ist dabei der Stasi-Offizier Hans-Ehrenfried Stelzer, der zu dieser Zeit an der Ost-Berliner Humboldt-Universität Direktor für Kriminalistik ist. Er gibt im Oktober 1987 die entsprechende Order an seinen wissenschaftlichen Assistenten, den Toxikologen Walter Katzung, weiter – auch Katzung ist hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter. Und Kriminalistik dürfen ausschließlich Kinder von politisch äußerst zuverlässigen Familien studieren, möglichst aus Polizei und Staatssicherheit, ohne dass das jemals ein Thema ist."

1987: Attentat auf Freya Klier und Stefan Krawczyk

Freya Klier und Stefan Krawczyk Bildrechte: IMAGO Akribisch schlüsselt Freya Klier in vier Kapiteln die Vernichtungsstrategie der Staatssicherheit von deren Gründung bis zum Untergang des vermeintlichen Arbeiter- und Bauernstaates auf. In einem fünften Abschnitt reflektiert sie über die Spätfolgen der Mordpläne des Spitzelapparates. Ihren eigenen Fall kann sie dabei schwerlich ausklammern, denn auf sie und ihren Ehemann Stephan Krawczyk wurde im November 1987 ein Attentat verübt. In ihrer Stasi-Akte tauchte kein Hinweis über den Anschlag auf, doch das verblüffte die Bürgerrechtlerin im Nachhinein nicht, denn dahinter verbarg sich eine heimtückische Strategie: "Hier machte ich erstmals die Erfahrung, die sich wiederholen sollte: Die "nassen Sachen", wie Stasi-Offiziere Morde und Mordversuche streng intern nannten, durften schriftlich nicht in die Hände eines potenziellen Überläufers aus den eigenen Reihen geraten, also auch nicht in die Berichte der MfS-Offiziere."

Fundierte Chronik des Schreckens – mit Spekulationen

Freya Kliers Buch entpuppt sich als fundierte Chronik des Schreckens, aber hin und wieder versteigt sich die Autorin zu Spekulationen. Dann wirken ihre Argumente nicht mehr hieb- und stichfest, etwa wenn sie den Tod der beiden systemkritischen Schriftsteller Wolfgang Hilbig und Joachim Walther hypothetisch mit Stasi-Praktiken in Verbindung bringt. Oder wenn sie erwägt, ob drei prominente ostdeutschen Erzählerinnen zufällig derselben Krankheit erlagen: "Noch immer unentdeckt scheint auch der wirkliche Hintergrund, warum die wohl berühmtesten und beliebtesten Schriftstellerinnen der DDR, Brigitte Reimann und Maxie Wander in den Siebzigerjahren zu Tode gekommen sind. Brigitte Reimann stirbt mit 39 Jahren 1973 an einem schweren Unterleibskrebs. Maxie Wander stirbt vier Jahre später an derselben Krankheit, da ist sie 43 Jahre alt. Eine dritte berühmte Schriftstellerin der DDR, Irmtraut Morgner, bleibt etwas länger am Leben. Mit 54 Jahren bricht bei ihr der Unterleibskrebs aus, an dem sie ein halbes Jahr nach dem Fall der Mauer stirbt."

Durch solche fragwürdigen Mutmaßungen rückt Freya Klier dicht in die Nähe von Verschwörungstheoretikern, aber derart zweifelhafte Hypothesen bilden zum Glück in ihrem Kompendium der Stasi-Verbrechen die Ausnahme.